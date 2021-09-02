Зеленський обговорив з Байденом гарантії енергобезпеки

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джозефом Байденом гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це глава держави заявив журналістам у Вашингтоні.

«Є деякі гарантії (енергетичної безпеки), про які говорив пан президент (Байден) зі мною особисто. Він розуміє, що це пріоритетне питання сьогодні для України. Але ці гарантії будуть ще розроблятися, тому що ми з довірою ставимося один до одного, я маю на увазі наші країни», — сказав Зеленський.

За його словами, Вашингтон готовий вводити санкції, якщо будуть порушуватися права України і енергетична безпека Києва.

«Я знаю бажання США … Якщо будуть порушуватися українські права, і якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові впровадити списку санкцій політику», — сказав Зеленський.

Читайте в «Терміналі», Кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

