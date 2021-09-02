Зеленський обговорив з Байденом гарантії енергобезпеки

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: , ,

Зеленський обговорив з Байденом гарантії енергобезпеки

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джозефом Байденом гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це глава держави заявив журналістам у Вашингтоні.

«Є деякі гарантії (енергетичної безпеки), про які говорив пан президент (Байден) зі мною особисто. Він розуміє, що це пріоритетне питання сьогодні для України. Але ці гарантії будуть ще розроблятися, тому що ми з довірою ставимося один до одного, я маю на увазі наші країни», — сказав Зеленський.

За його словами, Вашингтон готовий вводити санкції, якщо будуть порушуватися права України і енергетична безпека Києва.

«Я знаю бажання США … Якщо будуть порушуватися українські права, і якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові впровадити списку санкцій політику», — сказав Зеленський.

Читайте в «Терміналі», Кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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