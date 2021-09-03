3 вересня Луганщина лідер зниження цін на бензин А-92 євро

3 вересня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно знижувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Луганської області.

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Луганська область зайняла останнє місце.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (28,0 грн / л), Сумській (28,28 грн / л) і Запорізькій (28,44 грн / л) областях.





Зниження середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Луганській області за день склало 0,73 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 29,87 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Луганській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,38 грн нижча найвищої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 28 по 30 серпня і становила 29,89 грн / л. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0 найвигідніше автомобілісти могли заправитися на наступних АЗС:

Укрнафта (28.0)

Автопорт (30.2)

WOG (30.99)

Роздрібні ціни на бензин А-92 на заправках Луганскої області коливалися в діапазоні від мінімальних 28,00 грн / л. до максимальних 30, 99 грн / л.