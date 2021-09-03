Ціни на нафту вранці 3 серпня перейшли до стабільності

Світові ціни на нафту 3 вересня вранці торгуються без єдиної динаміки недалеко від рівнів вчорашнього закриття після того, як з початку тижня марка Brent подорожчала на 12%, свідчать дані торгів.

Про це пише Прайм.

Станом на 7.37 кск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent залишалася на рівні попереднього закриття в 73,03 долара за барель, жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,19%, до 69,86 долара за барель.

На ринку нафти в п’ятницю вранці спостерігається слабка динаміка після того, як за підсумками чотирьох попередніх торгових днів «чорне золото» сильно подорожчало. Нафта марки Brent піднялася в ціні на 12%, а марки WTI — на 10%. Такому підйому цін сприяли різні фактори, в тому числі ураган «Іда», який позначився на роботі дев’яти НПЗ в американському штаті Луїзіана. Однак зараз ураган ослаб до тропічної депресії.

За словами аналітиків Rystad Energy, які наводить газета Wall Street Journal, нафтовидобувачі в Мексиканській затоці США відновили свою діяльність після урагану.

Тепер ввечері будуть оприлюднені дані нафтосервісної компанії Baker Hughes про кількість діючих нафтових бурових установок в США.