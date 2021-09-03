«Енергоатом» і NuScale Power в США підписали меморандум з вивчення перспектив в Україні малих модульних реакторів

Обновлено: Сентябрь 03, 2021. Тэги: , , , ,

«Енергоатом» і NuScale Power в США підписали меморандум з вивчення перспектив в Україні малих модульних реакторів

НАЕК «Енергоатом» і американська компанія NuScale Power підписали меморандум про взаєморозуміння з метою вивчення можливості будівництва в Україні малих модульних реакторів.

Про це написала пресслужба міністерства енергетики України.

Документ підписаний в ході офіційного візиту президента України в США, передає енергореформи.

Згідно з повідомленням, документ передбачає, що NuScale надаватиме підтримку «Енергоатому» в питаннях:
експертизи технології малих модульних реакторів (ММР), в тому числі в техніко-економічному обгрунтуванні запропонованих майданчиків для них,
розробці термінів і проміжних результатів проектів,
дослідженні витрат, технічному аналізі,
ліцензування та дозвільної діяльності, а також інженерних дослідженнях і проектуванні.

«Меморандум — це чергове свідчення того, що співпраця в енергетичній сфері є одним з ключових пріоритетів стратегічного партнерства між Україною і США. Технології NuScale дають можливість будувати малі модульні реактори в Україні», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитує прес-служба.

За його словами, для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків використання малих модульних реакторів дуже перспективно. При цьому він вказав, що Міненерго буде максимально сприяти локалізації виробництва.

У повідомленні також зазначається, що в серпні 2020 року ММР NuScale став першим і єдиним ММР, що отримав схвалення проекту від Комісії з ядерного регулювання США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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