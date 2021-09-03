«Енергоатом» і NuScale Power в США підписали меморандум з вивчення перспектив в Україні малих модульних реакторів

НАЕК «Енергоатом» і американська компанія NuScale Power підписали меморандум про взаєморозуміння з метою вивчення можливості будівництва в Україні малих модульних реакторів.

Про це написала пресслужба міністерства енергетики України.

Документ підписаний в ході офіційного візиту президента України в США, передає енергореформи.

Згідно з повідомленням, документ передбачає, що NuScale надаватиме підтримку «Енергоатому» в питаннях:

експертизи технології малих модульних реакторів (ММР), в тому числі в техніко-економічному обгрунтуванні запропонованих майданчиків для них,

розробці термінів і проміжних результатів проектів,

дослідженні витрат, технічному аналізі,

ліцензування та дозвільної діяльності, а також інженерних дослідженнях і проектуванні.

«Меморандум — це чергове свідчення того, що співпраця в енергетичній сфері є одним з ключових пріоритетів стратегічного партнерства між Україною і США. Технології NuScale дають можливість будувати малі модульні реактори в Україні», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитує прес-служба.

За його словами, для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків використання малих модульних реакторів дуже перспективно. При цьому він вказав, що Міненерго буде максимально сприяти локалізації виробництва.

У повідомленні також зазначається, що в серпні 2020 року ММР NuScale став першим і єдиним ММР, що отримав схвалення проекту від Комісії з ядерного регулювання США.