Міненерго контролюватиме виконанням плану накопичення вугілля

В Міненерго проаналізували виконання планів накопичення запасів вугілля та плани щодо майбутнього видобутку та закупівель ресурсу.

Про це пише пресслужба міністерства.

«За нашими спільно з НЕК «Укренерго» розрахунками, для стабільного постачання електричної енергії споживачам при базовому сценарії роботи енергосистеми потреба у вугіллі протягом вересня 2021 – березня 2022 року складатиме близько 16 млн т. Критично важливо забезпечити дотримання планових обсягів постачання вугілля, в тому числі, за рахунок імпорту. Ключове завдання для вуглевидобувних підприємств — нарощування обсягів видобутку для дотримання затвердженого Міненерго графіка. Від того, як кожен учасник виконуватиме свої завдання, залежить наша спільна мета – стабільне проходження опалювального сезону» – наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Під час наради також обговорили наявні проблеми із логістикою та шляхи їх вирішення.

Нагадаємо, 27 серпня було створено міжвідомчу робочу групу з координації та моніторингу постачання вугільної продукції.

Вугледобувні підприємства і компанії теплової генерації мають щоденно інформувати Міненерго щодо планових та фактичних обсягів видобутку вугілля, запасів на складах вуглевидобувних підприємств, обсягів постачання на ТЕС та ТЕЦ і стану накопичення вугілля на складах теплової генерації, в тому числі – імпорту, спрацювання вугілля.

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