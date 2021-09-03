У регіонах створять комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах

Кабінет Міністрів під час засідання затвердив положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах за спожиті енергоресурси.

Відповідний проєкт постанови розроблено Мінрегіоном.

«Одним із джерел погашення боргів підприємств теплоенергетики є відшкодування з держбюджету заборгованості з різниці в тарифах. Відтак, чинне законодавство вимагає створити у кожному регіоні територіальну комісію, положення про яку сьогодні затверджено Урядом», – повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Зазначимо, раніше Верховна Рада України прийняла Закон №1639-IХ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який був підписаний Президентом України. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».

Читайте в «Терміналі», уряд більше не встановлює тарифи на тепло й гарячу воду, але допоможе місцевим керівникам з погашенням заборгованості, аби такі тарифи були справедливими для людей.

