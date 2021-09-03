УЕБ: на біржі встановлений новий рекорд ціни на газ

Ціни на природний газ на «Українській енергетичній біржі» встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) на умовах передоплати.
Про це свідчить бюлетень середньозважених цін, зафіксованих на торгах у четвер, 2 вересня,
ТОВ «Укр Газ Ресурс» продало 50 тис. кубометрів природного газу з поставкою у вересні за ціною 20 100 грн за тис. куб. м (з ПДВ). Було реалізовано 5 лотів по 10 тис. куб. м, умови оплати – передоплата до 7 вересня.
Читайте в «Терміналі», Українська енергетична біржа, Секретаріат Енергетичного співтовариства, постачальники послуг енергетичних бірж і торгівлі BRM, TGE, CEEGEX, ECG, оператори систем передачі газу Moldovatransgaz, GTSOU, FGSZ, GAZ-SYSTEM підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо трансрегіонального співробітництва з розвитку інтегрованого ринку газу Південно-Східної та Східної Європи (SEEGAS).