Україна розвиватиме ринок LNG спільно з Катаром

Обновлено: Сентябрь 03, 2021. Тэги: , , , ,

Україна розвиватиме ринок LNG спільно з Катаром

Україна спільно з Катаром розвиватиме ринок LNG. Так, серед перспективних напрямків співпраці двох держав: середньо- та довгострокові контракти LNG, будівництво заводів LNG/LPG та розвиток транспорту на природному газі, інвестиції у газотранспортну систему, нафтопереробну промисловість та український видобуток вуглеводнів.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов під час Другого засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва між Урядом України та Урядом держави Катар.

«LNG є одним з альтернативних напрямів постачання природного газу до України, що може забезпечити диверсифікацію поставок енергоносіїв. Це допоможе зміцнити енергетичну безпеку України після 2024 року» — зазначив Максим Немчинов.

Зокрема, наявні реверсні поставки природного газу обсягом від 10 до 14 млрд. м3 через Словаччину, Угорщину та Польщу. У середньостроковій перспективі (5-7 років) Україна може диверсифікувати поставки газу, налагодивши поставки LNG через інфраструктуру сусідніх держав або ж розбудувавши власну інфраструктуру.

«Геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи. Саме тому, співпраця з Державою Катар в розрізі поставок LNG є важливим пріоритетом для нас» — наголосив заступник міністра.
Він окреслив такі перспективні напрями партнерства:
–          можливі варіанти заключення контрактів LNG, починаючи з 2022 року (на середньо- та довгостроковій основі);
–          співпраця щодо будівництва заводів LNG/LPG та розвиток транспорту, що використовує природний газ (CNG/LNG) як паливо;
–          залучення інвестицій у газотранспортну систему, нафтопереробну промисловість та український видобуток вуглеводнів.
Серед основних сфер для майбутнього партнерства України і Катару Максим Немчинов також відзначив декарбонізацію та водневу енергетику.
За результатами засідання Комісії було підписано протокол, який закріплює співпрацю України і Катару в енергосекторі, зокрема, в сфері енергоефективності, відновлюваній енергетиці, газовій галузі.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики України та Qatar Petroleum – державна компанія Катару, яка провадить нафтогазову діяльність – уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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