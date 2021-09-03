Україна розвиватиме ринок LNG спільно з Катаром

Україна спільно з Катаром розвиватиме ринок LNG. Так, серед перспективних напрямків співпраці двох держав: середньо- та довгострокові контракти LNG, будівництво заводів LNG/LPG та розвиток транспорту на природному газі, інвестиції у газотранспортну систему, нафтопереробну промисловість та український видобуток вуглеводнів.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов під час Другого засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва між Урядом України та Урядом держави Катар.

«LNG є одним з альтернативних напрямів постачання природного газу до України, що може забезпечити диверсифікацію поставок енергоносіїв. Це допоможе зміцнити енергетичну безпеку України після 2024 року» — зазначив Максим Немчинов.

Зокрема, наявні реверсні поставки природного газу обсягом від 10 до 14 млрд. м3 через Словаччину, Угорщину та Польщу. У середньостроковій перспективі (5-7 років) Україна може диверсифікувати поставки газу, налагодивши поставки LNG через інфраструктуру сусідніх держав або ж розбудувавши власну інфраструктуру.

«Геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи. Саме тому, співпраця з Державою Катар в розрізі поставок LNG є важливим пріоритетом для нас» — наголосив заступник міністра.

Він окреслив такі перспективні напрями партнерства:

– можливі варіанти заключення контрактів LNG, починаючи з 2022 року (на середньо- та довгостроковій основі);

– співпраця щодо будівництва заводів LNG/LPG та розвиток транспорту, що використовує природний газ (CNG/LNG) як паливо;

– залучення інвестицій у газотранспортну систему, нафтопереробну промисловість та український видобуток вуглеводнів.

Серед основних сфер для майбутнього партнерства України і Катару Максим Немчинов також відзначив декарбонізацію та водневу енергетику.

За результатами засідання Комісії було підписано протокол, який закріплює співпрацю України і Катару в енергосекторі, зокрема, в сфері енергоефективності, відновлюваній енергетиці, газовій галузі.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики України та Qatar Petroleum – державна компанія Катару, яка провадить нафтогазову діяльність – уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.