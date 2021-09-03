Укртрансгаз інвестує близько 900 млн грн в реконструкцію найбільшого ПСГ в Європі

Більче-Волицько-Угерському ПСГ розпочалась реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». Проект вартістю 890 млн грн є одним із найбільших в інвестиційному портфелі незалежного Оператора газосховищ України.



Роботи триватимуть до кінця 2024 року, пише пресслужба Укртрансгазу.

Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» (далі ‒ ДКС) передбачає заміну двигунів, повітроочисного пристрою, силового електрообладнання, систем аварійного контролю, пожежогасіння, газовиявлення, сигналізації та резервної газотурбінної електростанції.

Частина робіт уже розпочалася. Зокрема, стартувала модернізація п’яти газотурбінних двигунів виробництва компанії «Мотор Січ» потужністю 6,3 МВт кожен. У процесі реконструкції вони замінять штатні двигуни на п’яти газоперекачувальних агрегатах ДКС. Це дасть змогу зменшити витрати паливного газу під час експлуатації ПСГ на 20%, зробить роботу компресорної станції надійнішою та екологічнішою, зменшивши викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Комплексна реалізація проекту забезпечить надійну та оперативну роботу наземного обладнання Більче-Волицько-Угерського ПСГ, підвищить економічність та ефективність роботи не тільки компресорного цеху №4, а й ДКС загалом. Зокрема на Угерському покладі (XVI горизонт), котрий безпосередньо впливає на загальну продуктивність усіх ПСГ України під час відбору газу в опалювальні сезони.

«Оператор газосховищ України нині проводить цілий комплекс робіт, що мають продовжити термін безпечної та ефективної експлуатації ПСГ та зробити їх більш сучасними, екологічними та технологічно досконалими. Ми йдемо в ногу з часом, тому автоматизація, зменшення викидів та витрат уже давно стали невід’ємною частиною усіх модернізаційних робіт на об’єктах Оператора. Важливо, що такі модернізації ми проводимо безпосередньо в Україні, у співпраці із найкращими українськими розробниками та виробниками», ‒ відзначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу є найбільшим у Європі та може вмістити понад 17 млрд куб. м активного газу. ПСГ використовують для надійності транзитних поставок газу у західноєвропейські країни, покриття сезонних нерівномірностей споживачами України та Європи, а також для створення довгострокового та оперативного резервів природного газу.

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