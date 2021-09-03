Владиславу Магалецьку призначено головою Держпродспоживслужби

Кабінет Міністрів призначив Владиславу Магалецьку Головою Держпродспоживслужби.
Відповідне розпорядження №1028-р прийнято 1 вересня 2021 року.
За словами Владислави Магалецької, реформування Держпродспоживслужби тільки розпочато і обов’язково буде продовжено. Серед пріоритетів – створення комфортних умов для роботи бізнесу, ефективний захист споживачів, автоматизація процесів, відкриття нових ринків для українських експортерів спільно з МЗС, протидія фальсифікату, контроль реформи шкільного харчування, реформування лабораторій та багато іншого.
Нагадаємо, Владислава Магалецька очолює Держпродспоживслужбу з листопада 2020 року.