ЄБРР надасть «Київтеплоенерго» EUR140 млн кредиту на реконструкцію ТЕЦ і котелень

Європейський банк реконструкції і розвитку дасть КП «Київтеплоенерго» кредит в розмірі EUR140 млн на модернізацію системи теплопостачання Києва, зокрема реконструкцію ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

Як повідомляється в прес-релізі ЄБРР, місто Київ і «Київтеплоенерго» зі свого боку виділять на додаток до банківського кредиту на модернізацію теплової мережі ще EUR26 млн власних коштів.

«Реалізація проєкту забезпечить підвищення енерго- та ресурсоефективності, а також якості та надійності постачання тепла і гарячої води побутовим і непобутових споживачів. Відповідні інвестиції також забезпечать скорочення викидів на більш ніж 193 тис. тонн CO2-еквівалента на рік і споживання води — на 25 тис . куб. м на рік «, — йдеться в документі.

Як відзначили в ЄБРР, закуплене в рамках кредиту обладнання буде повністю відповідати вимогам Директиви ЄС про промислові викиди.

За інформацією банку, проект реалізується в рамках плану дій «Зелене місто» (ПДЗГ) для Києва. ПДЗГ є частиною зобов’язань щодо поліпшення міського середовища в рамках ініціативи ЄБРР «Зелені міста», до якої Київ приєднався в 2019 році. Уряд Швеції виділив на розробку ПДЗГ і техніко-економічного обґрунтування модернізації системи централізованого теплопостачання «Київтеплоенерго» грант EUR700 тис.

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