ЄБРР надасть «Київтеплоенерго» EUR140 млн кредиту на реконструкцію ТЕЦ і котелень

Обновлено: Сентябрь 03, 2021. Тэги: , , ,

ЄБРР надасть «Київтеплоенерго» EUR140 млн кредиту на реконструкцію ТЕЦ і котелень

Європейський банк реконструкції і розвитку дасть КП «Київтеплоенерго» кредит в розмірі EUR140 млн на модернізацію системи теплопостачання Києва, зокрема реконструкцію ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

Як повідомляється в прес-релізі ЄБРР, місто Київ і «Київтеплоенерго» зі свого боку виділять на додаток до банківського кредиту на модернізацію теплової мережі ще EUR26 млн власних коштів.

«Реалізація проєкту забезпечить підвищення енерго- та ресурсоефективності, а також якості та надійності постачання тепла і гарячої води побутовим і непобутових споживачів. Відповідні інвестиції також забезпечать скорочення викидів на більш ніж 193 тис. тонн CO2-еквівалента на рік і споживання води — на 25 тис . куб. м на рік «, — йдеться в документі.
Як відзначили в ЄБРР, закуплене в рамках кредиту обладнання буде повністю відповідати вимогам Директиви ЄС про промислові викиди.

За інформацією банку, проект реалізується в рамках плану дій «Зелене місто» (ПДЗГ) для Києва. ПДЗГ є частиною зобов’язань щодо поліпшення міського середовища в рамках ініціативи ЄБРР «Зелені міста», до якої Київ приєднався в 2019 році. Уряд Швеції виділив на розробку ПДЗГ і техніко-економічного обґрунтування модернізації системи централізованого теплопостачання «Київтеплоенерго» грант EUR700 тис.

Читайте в «Терміналі», «Київтеплоенерго» до зими відремонтує всі блоки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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