2021-09-06: Нафта дешевшає слідом за зниженням цін Саудівською Аравією

Нафта дешевшає на сигналах посилення конкуренції серед експортерів в обстановці погіршення перспектив глобального попиту через нової хвилі COVID-19 в світі.

Про це пише Investing.com.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 мск становила $ 71,79 за барель, що на $ 0,82 (1,13%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,42 (0,6%) — до $ 72,61 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 68,56 за барель, що на $ 0,73 (1,05%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,7 (1%) — до $ 69,29 за барель.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 1,3%, WTI — на 0,8%.

Слабкі дані по американському ринку праці, опубліковані в минулу п’ятницю, зменшили оптимізм трейдерів щодо темпів відновлення економіки США і попиту на нафту. Як повідомило Мінпраці США, кількість робочих місць в американській економіці в серпні збільшилася на 235 тис.

У центрі уваги трейдерів також залишається ситуація в Мексиканській затоці. Згідно з даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня скоротилася на 16 одиниць — до 394. Різке зниження пов’язане з ураганом Іда, що змусив компанії, що працюють в Мексиканській затоці призупинити роботу.