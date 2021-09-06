2021-09-06: Нафта дешевшає слідом за зниженням цін Саудівською Аравією

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-09-06: Нафта дешевшає слідом за зниженням цін Саудівською Аравією

Нафта дешевшає на сигналах посилення конкуренції серед експортерів в обстановці погіршення перспектив глобального попиту через нової хвилі COVID-19 в світі.

Про це пише Investing.com.

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 мск становила $ 71,79 за барель, що на $ 0,82 (1,13%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,42 (0,6%) — до $ 72,61 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 68,56 за барель, що на $ 0,73 (1,05%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,7 (1%) — до $ 69,29 за барель.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 1,3%, WTI — на 0,8%.

Слабкі дані по американському ринку праці, опубліковані в минулу п’ятницю, зменшили оптимізм трейдерів щодо темпів відновлення економіки США і попиту на нафту. Як повідомило Мінпраці США, кількість робочих місць в американській економіці в серпні збільшилася на 235 тис.

У центрі уваги трейдерів також залишається ситуація в Мексиканській затоці. Згідно з даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня скоротилася на 16 одиниць — до 394. Різке зниження пов’язане з ураганом Іда, що змусив компанії, що працюють в Мексиканській затоці призупинити роботу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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