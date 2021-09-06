Держенергонагляд назвав основну причину аварійних зупинок енергоблоків ТЕС

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , ,

Держенергонагляд назвав основну причину аварійних зупинок енергоблоків ТЕС

Основною причиною відмов обладнання на енергоблоках ТЕС є невиконання в повному обсязі ремонтних робіт.

Про це повідомляє Держенергонагляд за підсумками проведених заходів державного нагляду.

«Держенергонагляд за підсумками проведених заходів нагляду (контролю) змушений констатувати, що на багатьох ТЕС основною причиною відмов обладнання є невиконання у повному обсязі ремонтних робіт», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зменшення обов’язкових, регламентованих нормативно-технічною документацією, обсягів робіт на об’єктах теплоелектричної генерації відбувається протягом останніх років. Йдеться насамперед про такі роботи як відновлення запалювальних поясів, обмуровки, ущільнення топок і газоходів котлів, заміна броні, підшипників, шестерень тощо.

Як наголошують в Держенергонагляді, поточний рік видався найскладнішим для теплоелектричної генерації.

«Рекордна кількість блоків теплових електростанцій вийшли в аварійний ремонт. За інформацією оператора системи передачі, максимально одночасно таких енергоблоків було 20, а недоотримана з них потужність сягнула 5,5 — 6,5 ГВт», — йдеться в повідомленні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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