Держенергонагляд назвав основну причину аварійних зупинок енергоблоків ТЕС

Основною причиною відмов обладнання на енергоблоках ТЕС є невиконання в повному обсязі ремонтних робіт.

Про це повідомляє Держенергонагляд за підсумками проведених заходів державного нагляду.

«Держенергонагляд за підсумками проведених заходів нагляду (контролю) змушений констатувати, що на багатьох ТЕС основною причиною відмов обладнання є невиконання у повному обсязі ремонтних робіт», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зменшення обов’язкових, регламентованих нормативно-технічною документацією, обсягів робіт на об’єктах теплоелектричної генерації відбувається протягом останніх років. Йдеться насамперед про такі роботи як відновлення запалювальних поясів, обмуровки, ущільнення топок і газоходів котлів, заміна броні, підшипників, шестерень тощо.

Як наголошують в Держенергонагляді, поточний рік видався найскладнішим для теплоелектричної генерації.

«Рекордна кількість блоків теплових електростанцій вийшли в аварійний ремонт. За інформацією оператора системи передачі, максимально одночасно таких енергоблоків було 20, а недоотримана з них потужність сягнула 5,5 — 6,5 ГВт», — йдеться в повідомленні.