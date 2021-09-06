Регіони технічно готові до старту опалювального сезону на майже 80%

Технічний стан підготовки регіонів до опалювального сезону складає близько 80%.
Про це пише пресслужба Мінрегіону.
«Динаміка відповідає рекомендованим показникам та графікам підготовки. У Мінрегіоні постійно проводиться моніторинг готовності та здійснюються візити безпосередньо в регіони. Вчасний старт опалювального сезону — одне з найважливіших завдань, яке наразі має держава», — зазначив Олексій Чернишов.
Зазначається, що йдеться про стан підготовки будівель, об’єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.
Нагадаємо, всередині серпня рівень підготовки об’єктів ЖКГ та соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий повинен досягти 70%.
За інформацією обласних державних адміністрацій, підготовка безпосередньо об’єктів теплопостачання є задовільною, вона відповідає рекомендованим показникам. Стабільно готують й об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, водозаборів, свердловин більше.
«Термінал» писав, Кабмін: Всі області мають провести «енергетичні штаби».