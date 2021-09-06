Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на нафту для країн Азії

Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і країн Середземномор’я.

Про це повідомила держкомпанія Saudi Aramco, пише Інтерфакс.

Ціна основного сорту, що поставляється в Азію — Arab Light — зменшиться на $ 1,3 за барель, в результаті він буде коштувати на $ 1,7 за барель більше, ніж кошик нафти Омана і Дубая. Вартість інших марок буде знижена на $ 1-1,3 за барель.

Ціни на нафту для покупців з країн Середземномор’я зменшаться на $ 0,1 за барель.

Для США і країн Північно-Західної Європи ціни на нафту не зміняться.

Читайте в «Терміналі», Саудівська Аравія в травні 2021 року збільшила експорт нафти до 5,649 млн барелів на добу.