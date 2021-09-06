«Транснефть» після інциденту з «Дружбою» пропонує посилити вимоги до якості нафти

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , ,

«Транснефть» після інциденту з «Дружбою» пропонує посилити вимоги до якості нафти

«Транснефть»,  яка після інциденту з забрудненням нафти на трубопроводі «Дружба» в 2019 році безуспішно намагається отримати контроль над приватними пунктами здачі нафти в систему, змінила тактику.

Про це пише видання Прайм.

Зокрема, компанія поросить посилити вимоги до гарантування безпеки на пунктах, а також дати  компанії відповідні повноваження.

Компанія «Транснефть»  хоче ввести позапланові перевірки, встановити  системи відеоспостереження, та надати прямий доступ операторам до даних про якість  нафти.

«Термінал» писав, 19 квітня 2019 року  концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-кратному перевищенні допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється по нафтопроводу «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісну сировину досягло європейських і українських НПЗ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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