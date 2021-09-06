«Транснефть» після інциденту з «Дружбою» пропонує посилити вимоги до якості нафти

«Транснефть», яка після інциденту з забрудненням нафти на трубопроводі «Дружба» в 2019 році безуспішно намагається отримати контроль над приватними пунктами здачі нафти в систему, змінила тактику.

Про це пише видання Прайм.

Зокрема, компанія поросить посилити вимоги до гарантування безпеки на пунктах, а також дати компанії відповідні повноваження.

Компанія «Транснефть» хоче ввести позапланові перевірки, встановити системи відеоспостереження, та надати прямий доступ операторам до даних про якість нафти.

«Термінал» писав, 19 квітня 2019 року концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-кратному перевищенні допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється по нафтопроводу «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісну сировину досягло європейських і українських НПЗ.