У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків

За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за другий квартал 2021 року.

Всього 24 енергетичних державних підприємства отримали збитки на суму 441,7 млн ​​грн, в той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. Одне підприємство вийшло в «нуль».

Найбільші збитки у другому кварталі отримали наступні держпідприємства:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн

ДП «Первомайськвугілля» – 86,7 млн ​​грн

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» – 82,2 млн грн

ДП «Торецьквугілля» – 67,5 млн грн

ВАТ «Лисичанськвугілля» – 47,9 млн грн

За підсумками другого кварталу середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго склало 42 155 осіб.

Загальні витрати на оплату праці на підприємствах Міненерго склали 1,8 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати на одного працівника склали 13,7 тис грн, на одну одиницю адміністративно-управлінського персоналу – 16,4 тис грн, тоді як на директора підприємства – 52,7 тис грн.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5.10.2020 про об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними держшахтами завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств.

