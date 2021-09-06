У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , ,

У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків

За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за другий квартал 2021 року.

Всього 24 енергетичних державних підприємства отримали збитки на суму 441,7 млн ​​грн, в той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. Одне підприємство вийшло в «нуль».

Найбільші збитки у другому кварталі отримали наступні держпідприємства:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн

ДП «Первомайськвугілля» – 86,7 млн ​​грн

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» – 82,2 млн грн

ДП «Торецьквугілля» – 67,5 млн грн

ВАТ «Лисичанськвугілля» – 47,9 млн грн

За підсумками другого кварталу середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго склало 42 155 осіб.

Загальні витрати на оплату праці на підприємствах Міненерго склали 1,8 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати на одного працівника склали 13,7 тис грн, на одну одиницю адміністративно-управлінського персоналу – 16,4 тис грн, тоді як на директора підприємства – 52,7 тис грн.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5.10.2020 про об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними держшахтами завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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