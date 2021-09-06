У опалювальному сезоні принциповим є збереження тарифів — Мінрегіон

У наступному опалювальному сезоні принциповою задачею є збереження тарифів для населення.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради з головами ОДА та мерами міст.

«Хочу наголосити на принциповій задачі для нас усіх — тарифи для населення підвищуватися не мають», — сказав він.

За словами Чернишова, зі свого боку держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ.

«Зокрема, триває робота над Законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах. Ми регулярно проводимо наради з представниками регіонів, АМУ та НАК «Нафтогаз України», діалог продовжується», — сказав міністр.

Нагадаємо, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».

Читайте в «Терміналі», технічний стан підготовки регіонів до опалювального сезону складає близько 80%.