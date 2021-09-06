У опалювальному сезоні принциповим є збереження тарифів — Мінрегіон

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , ,

У опалювальному сезоні принциповим є збереження тарифів — Мінрегіон

У наступному опалювальному сезоні принциповою задачею є збереження тарифів для населення.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради з головами ОДА та мерами міст.

«Хочу наголосити на принциповій задачі для нас усіх — тарифи для населення підвищуватися не мають», — сказав він.

За словами Чернишова, зі свого боку держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ.

«Зокрема, триває робота над Законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах. Ми регулярно проводимо наради з представниками регіонів, АМУ та НАК «Нафтогаз України», діалог продовжується», — сказав міністр.

Нагадаємо, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».

Читайте в «Терміналі», технічний стан підготовки регіонів до опалювального сезону складає близько 80%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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