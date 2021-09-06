УЕБ: З початку року на біржі продалипонад 90 тисяч тонн СПГ

В серпні 2021 року АТ «Укргазвидобування» реалізувало майже 12 тисяч тонн скрапленого газу.



Про це повідомляє пресслужба Української енергетичної біржі.

На 8 аукціонах було реалізовано 11 951 тонн скрапленого газу, що на 15,63% більше, ніж в попередньому місяці, на загальну вартість 346,25 млн грн з урахуванням ПДВ.

Всього за вісім місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 90 801 тонн скрапленого газу на загальну вартість 2,13 млрд грн з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 28 972,81 грн/тонн (з ПДВ).

Середньозважена ціна склалась на рівні 28972,81 грн. за тонну, що більше за ціну попереднього місяця на 10,10%. На графіку нижче зображено обсяг реалізованої продукції і ціни за пунктами відвантаження, а саме Шебелинського ВПГКН, Тимофіївського, Яблунівського, Юліївського ВПГ та ТЦСК «Базилівщина».



Ринок скрапленого газу в Україні

Оптовий ринок

У серпні на ринку скрапленого газу продовжилося зростання цін як у оптовому, так і в роздрібному сегменті. Очікується дана динаміка і у вересні. Головною причиною росту ціни залишається великий попит на даний вид палива. Поставки імпорту в Україні за серпень складали більше 140 тис. т., що більше на 20 тис. т. порівняно з аналогічним періодом минулого місяця. Імпорт з Білорусії зріс на 13%. Поставки СВГ через західний кордон зросли на 20%.

Ціни в дрібному опті склались на рівні 28 990 – 30 060 грн/тонну з урахуванням ПДВ.

Роздрібний ринок

В середньому по Україні роздрібні ціни на АЗС по скрапленому газу за аналізовані дати коливалися в діапазоні 16,89 – 17,48 грн/л (з ПДВ). Ціни з початку серпня в роздрібному сегменті зросли на 3,49%. На 31 серпня найвища середня ціна зафіксована у Дніпропетровській області – 18,49 грн/л (з ПДВ), найнижча була у Київській області – 16,75 грн/л (з ПДВ).

Публічні закупівлі

За серпень 2021 року для аналізу було взято 10 найбільших контрактів на торгівельному майданчику публічних закупівель. Було реалізовано скрапленого газу близько 348,99 тис. літрів на загальну вартість 6,03 млн грн з урахуванням ПДВ.

Найбільший контракт отримало ТОВ «Вест Кард», яке поставить АТ «Хмельницькобленерго» 116,13 тис. л скрапленого газу за 17,58 грн з урахуванням ПДВ. Ціни коливались в діапазоні 14,00 – 17,94 грн/л, з урахуванням ПДВ.