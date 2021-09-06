Єврокомісія закликає ринки «заспокоїтися», ціна квот на викиди СО2 перевищила EUR60 / т

Глава директорату Єврокомісії з питань клімату Беатріс Йорді Агірре закликала учасників системи торгівлі викидами Європейського союзу (EU ETS) зберігати спокій на ринку і не завищувати очікування від цін квот на викиди СО2.

Про це пише Енергореформа.

«Я думаю, ми повинні заспокоїтися на етапі EUR60 (за тонну СО2 — ЕР). Це правда, що ми зараз знаходимося в контексті високих цін на газ. Однак це короткостроковий тренд, ймовірно, пов’язаний з геополітичною ситуацією і будівництвом газопроводу» Північний поток- 2 «, — сказала вона в коментарі виданню Euractiv.

Ціна квот на викиди СО2 в ЄС зросла до рекордних EUR61,52 / тонна на торгах минулого тижня. Це, в свою чергу, призвело до зростання цін на електроенергію, зокрема в Іспанії, де ціна за мегават в минулу середу досягла рекордних EUR140.

Згідно з оцінками аналітичної компанії ICIS, ціна квот на викиди СО2 в рамках EU ETS буде демонструвати стійке зростання протягом поточного десятиліття і досягне EUR90 за тонну СО2 до 2030 року.

На думку ICIS, стрімке зростання ціни емісійних квот з EUR5 / тонна в 2017 році до поточних показників викликаний трьома факторами:

реформою EU ETS в 2018 році, яка була покликана вирішити проблему надлишкової пропозиції квот;

високими цінами на газ;

серйозними планами Європейської комісії щодо скорочення обсягу дозволів на викиди до 2030 року.

Єврокомісія в липні презентувала пакет законопроектів, який отримав назву «Fit for 55″, для скорочення викидів СО2 на 55% до 2030 року і реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal по досягненню Євросоюзом вуглецевої нейтральності до 2050 року.

План дій ЄК до 2030 року багато в чому сфокусований на реформуванні вуглецевого ринку ЄС. Зокрема, Брюссель пропонує поступово знижувати кількість квот на викиди СО2 (в тому числі безкоштовних), придбаних компаніями в рамках EU ETS. Відзначається, що це призведе до зростання цін емісійних квот і стимулюватиме компанії скорочувати викиди.

ЄК також пропонує вилучити з EU ETS безкоштовні квоти для авіакомпаній поряд з включенням морських суден в систему з 2023 року.

Читайте в «Терміналі», підвищити втричі — з 10 грн до 30 грн за тонну — ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) пропонує Міністерство фінансів України.

Відповідна норма міститься в розробленому Мінфіном «ресурсному законопроєкті».

