Єврокомісія закликає ринки «заспокоїтися», ціна квот на викиди СО2 перевищила EUR60 / т

Обновлено: Сентябрь 06, 2021. Тэги: , ,

Єврокомісія закликає ринки «заспокоїтися», ціна квот на викиди СО2 перевищила EUR60 / т

Глава директорату Єврокомісії з питань клімату Беатріс Йорді Агірре закликала учасників системи торгівлі викидами Європейського союзу (EU ETS) зберігати спокій на ринку і не завищувати очікування від цін квот на викиди СО2.

Про це пише Енергореформа.

«Я думаю, ми повинні заспокоїтися на етапі EUR60 (за тонну СО2 — ЕР). Це правда, що ми зараз знаходимося в контексті високих цін на газ. Однак це короткостроковий тренд, ймовірно, пов’язаний з геополітичною ситуацією і будівництвом газопроводу» Північний поток- 2 «, — сказала вона в коментарі виданню Euractiv.

Ціна квот на викиди СО2 в ЄС зросла до рекордних EUR61,52 / тонна на торгах минулого тижня. Це, в свою чергу, призвело до зростання цін на електроенергію, зокрема в Іспанії, де ціна за мегават в минулу середу досягла рекордних EUR140.

Згідно з оцінками аналітичної компанії ICIS, ціна квот на викиди СО2 в рамках EU ETS буде демонструвати стійке зростання протягом поточного десятиліття і досягне EUR90 за тонну СО2 до 2030 року.

На думку ICIS, стрімке зростання ціни емісійних квот з EUR5 / тонна в 2017 році до поточних показників викликаний трьома факторами:
реформою EU ETS в 2018 році, яка була покликана вирішити проблему надлишкової пропозиції квот;
високими цінами на газ;
серйозними планами Європейської комісії щодо скорочення обсягу дозволів на викиди до 2030 року.
Єврокомісія в липні презентувала пакет законопроектів, який отримав назву «Fit for 55″, для скорочення викидів СО2 на 55% до 2030 року і реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal по досягненню Євросоюзом вуглецевої нейтральності до 2050 року.

План дій ЄК до 2030 року багато в чому сфокусований на реформуванні вуглецевого ринку ЄС. Зокрема, Брюссель пропонує поступово знижувати кількість квот на викиди СО2 (в тому числі безкоштовних), придбаних компаніями в рамках EU ETS. Відзначається, що це призведе до зростання цін емісійних квот і стимулюватиме компанії скорочувати викиди.

ЄК також пропонує вилучити з EU ETS безкоштовні квоти для авіакомпаній поряд з включенням морських суден в систему з 2023 року.

Читайте в «Терміналі», підвищити втричі — з 10 грн до 30 грн за тонну — ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) пропонує Міністерство фінансів України.
Відповідна норма міститься в розробленому Мінфіном «ресурсному законопроєкті».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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