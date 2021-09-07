2021-09-07: Нафта торгується різноспрямовано після рішення Saudi Aramco

Обновлено: Сентябрь 07, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-09-07: Нафта торгується різноспрямовано після рішення Saudi Aramco

Світові ціни на нафту торгуються з млявою і різноспрямованою динамікою по різних марках після рішення про зниження Saudi Aramco цін на цю сировину.

Про це свідчать дані торгів, пише Investing.com.

Станом на 9:05 за Києвом вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,54 за барель, що на $ 0,32 (0,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 69,14 за барель, що на $ 0,15 (0,22%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

Інвестори продовжують оцінювати рішення нафтогазової держкомпанії Саудівської Аравії Saudi Aramco, яка, за даними агентства Bloomberg, знизила жовтневі відпускні ціни на нафту для покупців з решти Азії, при цьому вдвічі сильніше, ніж очікували аналітики.

Зокрема, компанія знизила для азіатських покупців відпускну вартість марки Arab Light, на основі якої встановлюються ціни на інші марки, на 1,3 долара за барель, так що премія до регіонального бенчмарку складе 1,7 долара. Аналітики, опитані агентством, очікували зниження лише на 0,6 долара.

Експерти і гравці ринку здивовані таким рішенням.

«Постачальник ОПЕК знизив ціни на всі свої сорти сирої нафти, щоб залучити більше азіатських покупців, але це рішення порушує питання про те, чи хоче він збільшити частку ринку, чи побоюється ослаблення попиту», – заявили газеті Wall Street Journal аналітики ANZ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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