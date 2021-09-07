2021-09-07: Нафта торгується різноспрямовано після рішення Saudi Aramco

Світові ціни на нафту торгуються з млявою і різноспрямованою динамікою по різних марках після рішення про зниження Saudi Aramco цін на цю сировину.

Про це свідчать дані торгів, пише Investing.com.

Станом на 9:05 за Києвом вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,54 за барель, що на $ 0,32 (0,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 69,14 за барель, що на $ 0,15 (0,22%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

Інвестори продовжують оцінювати рішення нафтогазової держкомпанії Саудівської Аравії Saudi Aramco, яка, за даними агентства Bloomberg, знизила жовтневі відпускні ціни на нафту для покупців з решти Азії, при цьому вдвічі сильніше, ніж очікували аналітики.

Зокрема, компанія знизила для азіатських покупців відпускну вартість марки Arab Light, на основі якої встановлюються ціни на інші марки, на 1,3 долара за барель, так що премія до регіонального бенчмарку складе 1,7 долара. Аналітики, опитані агентством, очікували зниження лише на 0,6 долара.

Експерти і гравці ринку здивовані таким рішенням.

«Постачальник ОПЕК знизив ціни на всі свої сорти сирої нафти, щоб залучити більше азіатських покупців, але це рішення порушує питання про те, чи хоче він збільшити частку ринку, чи побоюється ослаблення попиту», – заявили газеті Wall Street Journal аналітики ANZ.