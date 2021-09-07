7 вересня ціни на бензин А-92 євро найбільше знизилися в Полтавській області

Обновлено: Сентябрь 07, 2021. Тэги: , , , , , , ,

7 вересня ціни на бензин А-92 євро найбільше знизилися в Полтавській області

7 вересня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно знижувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Полтавської області.

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Полтавська область зайняла 17-е місце.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (28,06 грн / л), Сумській (28,24 грн / л) і Запорізькій (28,49 грн / л) областях.
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Зниження середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Полтавській області за день склало 0,24 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 28,99 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Полтавській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

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Сьогоднішня ціна на 0,9 грн нижча найвищої  цінової позначки за останні 30 днів, яка була 28 серпня і становила 29,89. Найвигідніше цього дня можна було заправитися на наступних АЗС

  • ANP (27.95)
  • Укрнафта (28.0)
  • Авиас Плюс (28.0)
  • БРСМ-Нафта (28.29)
  • AMIC (28.49)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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