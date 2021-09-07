7 вересня ціни на бензин А-92 євро найбільше знизилися в Полтавській області

7 вересня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно знижувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Полтавської області.



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Полтавська область зайняла 17-е місце.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (28,06 грн / л), Сумській (28,24 грн / л) і Запорізькій (28,49 грн / л) областях.





Зниження середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Полтавській області за день склало 0,24 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 28,99 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Полтавській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 0,9 грн нижча найвищої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 28 серпня і становила 29,89. Найвигідніше цього дня можна було заправитися на наступних АЗС