Газпром не забронював додаткові транзитні потужності ГТС України на вересень

Незважаючи на максімальну ціну на газ в ЄС та недостатні запаси газу у європейських ПСГ, Газпром не забронював на вересень додаткові транзитні потужності 15 млн м3 на добу, що призведе до зменшення транзиту з 124 млн м3 на добу до 109 млн м3 на добу.

Написав гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

«Крім того, Оператор ГТС України постійно пропонує додаткові потужності у обсязі 63.7 млн м3 на добу, але жодного разу Газпром не виявив зацікавленості у збільшенні постачання газу до ЄС.

А сьогодні Газпром прозвутував про закінчення трубоукладальних робіт по проекту «Північний Поток-2″ та готовність постачати газ по ньому вже у 2021 рочі.

Фактично Газпром грубо натякає, що збільшення постачання до ЄС можливо тільки по «Північному Потоку-2″.