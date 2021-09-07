На Запорізькій АЕС проводиться інспекція МАГАТЕ

Інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проводиться чергова планова інспекція сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ВП «Запорізька АЕС».
Про це пише пресслужба ЗАЕС.
Під час місії на Запорізькій АЕС інспектори МАГАТЕ проведуть: перевірку фактично наявної кількості ядерних матеріалів (ЯМ) на майданчику ССВЯП; перевірку, зняття, встановлення печаток на вентильовані контейнери зберігання (ВКЗ-ВВЕР) та між ВКЗ-ВВЕР; перевірку інформації про конструкцію установки; перевірку облікових, експлуатаційних та звітних документів щодо ЯМ.
Інспекція проходить в рамках міжнародної Угоди між Україною та МАГАТЕ для виконання Договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
«Термінал» писав, на СВЯП-1 та СВЯП-2 Чорнобильської АЕС проводиться інспекція МАГАТЕ.