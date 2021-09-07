Прокачування газу по газопроводу «Ямал-Європа» виросло вдвічі

Прокачування газу по газопроводу «Ямал-Європа», що просіло напередодні, з початком газової доби вівторка зросло і зараз майже в два рази перевищує рівень понеділка, ціна» блакитного палива » слабо знижується, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade і біржі ICE.

Передає Прайм.

Так, в понеділок прокачування газу в точці входу в газотранспортну систему Німеччини впало в два рази, до 1,5 мільйонів кубометрів на годину. У вівторок показник перейшов до зростання, за період з 10.00 по 11.00 за Киевом прокачування склала вже 2,6 мільйона кубометрів на годину.

На цьому тлі ціни на газ в Європі демонструють невелике зниження. Згідно з інформацією біржі ICE, ціна Жовтневого ф’ючерсу за індексом голландського TTF, самого ліквідного Європейського хаба, станом на 12.20 ціна газу опустилася на 0,4% — приблизно до 647 доларів за тисячу кубометрів. А напередодні показник зріс до чергового рекорду, досягнувши майже 660 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше Термінал писав, що Газпром не став бронювати додаткові потужності ГТС України і Польщі на четвертий квартал.