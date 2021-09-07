Прокачування газу по газопроводу «Ямал-Європа» виросло вдвічі

Обновлено: Сентябрь 07, 2021. Тэги: , , ,

Прокачування газу по газопроводу «Ямал-Європа» виросло вдвічі

Прокачування газу по газопроводу «Ямал-Європа», що просіло напередодні, з початком газової доби вівторка зросло і зараз майже в два рази перевищує рівень понеділка, ціна» блакитного палива » слабо знижується, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade і біржі ICE.

Передає Прайм.

Так, в понеділок прокачування газу в точці входу в газотранспортну систему Німеччини впало в два рази, до 1,5 мільйонів кубометрів на годину. У вівторок показник перейшов до зростання, за період з 10.00 по 11.00 за Киевом прокачування склала вже 2,6 мільйона кубометрів на годину.

На цьому тлі ціни на газ в Європі демонструють невелике зниження. Згідно з інформацією біржі ICE, ціна Жовтневого ф’ючерсу за індексом голландського TTF, самого ліквідного Європейського хаба, станом на 12.20  ціна газу опустилася на 0,4% — приблизно до 647 доларів за тисячу кубометрів. А напередодні показник зріс до чергового рекорду, досягнувши майже 660 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше Термінал писав, що Газпром не став бронювати додаткові потужності ГТС України і Польщі на четвертий квартал.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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