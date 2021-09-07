Протягом тижня має бути оголошено конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», — прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Першому віце-прем’єр-міністру — Міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Повідомляє Урядовий портал.

Відповідне доручення дане на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», уведеного в дію Указом Президента України від 28 серпня 2021 р. № 452.

Денис Шмигаль наголосив, що критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива.

Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року. Після цього новий склад наглядової ради повинен визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

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