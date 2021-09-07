У Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі

Обновлено: Сентябрь 07, 2021. Тэги: , , , ,

У Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі

Відбулося чергове засідання робочої групи щодо супроводження процесу інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу.

Повідомляє Міненерго.

Учасники наради обговорили динаміку процесу синхронізації, стан виконання напрацьованих рішень та ключові проблемні питання, які потрібно вирішити для завершення об’єднання української та європейської енергосистем.

Зокрема, НЕК «Укренерго» представило попередні результати досліджень, проведені Консорціумом операторів системи передачі ENTSO-E щодо статичної та динамічної стійкості ОЕС України та можливості її об’єднання з енергосистемою континентальної Європи. Попередні результати дають підстави говорити, що українська енергосистема буде готова до проходження ізольованого режиму у 2022 році. Очікується, що остаточні результати звіту будуть презентовані в жовтні 2021 року.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко доручив НЕК «Укренерго» прискорити розроблення Програми проведення системних випробувань в ОЕС України для ізольованого режиму.

Також має бути підготовано повний перелік генеруючого обладнання електростанцій, яке буде або може бути задіяне під час роботи енергосистеми в ізольованому режимі.

Раніше Термінал писав, що на лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі/

 

Автор:

(Всего статей: 18866)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: