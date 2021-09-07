У Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі

Відбулося чергове засідання робочої групи щодо супроводження процесу інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу.

Повідомляє Міненерго.

Учасники наради обговорили динаміку процесу синхронізації, стан виконання напрацьованих рішень та ключові проблемні питання, які потрібно вирішити для завершення об’єднання української та європейської енергосистем.

Зокрема, НЕК «Укренерго» представило попередні результати досліджень, проведені Консорціумом операторів системи передачі ENTSO-E щодо статичної та динамічної стійкості ОЕС України та можливості її об’єднання з енергосистемою континентальної Європи. Попередні результати дають підстави говорити, що українська енергосистема буде готова до проходження ізольованого режиму у 2022 році. Очікується, що остаточні результати звіту будуть презентовані в жовтні 2021 року.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко доручив НЕК «Укренерго» прискорити розроблення Програми проведення системних випробувань в ОЕС України для ізольованого режиму.

Також має бути підготовано повний перелік генеруючого обладнання електростанцій, яке буде або може бути задіяне під час роботи енергосистеми в ізольованому режимі.

Раніше Термінал писав, що на лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі/