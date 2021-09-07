У МЗС Росії кажуть, що «Північний потік-2″ добудують за кілька днів

У Балтійському морі провели зварювання останньої труби другої нитки газопроводу «Північний потік-2″. Глава МЗС РФ Лавров заявив, що «Північний потік-2″ добудують в найближчі дні.



Про це повідомляє пресслужба компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

«6 вересня фахівці трубоукладальної баржі «Фортуна» здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу «Північний потік — 2″, після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах.

Наступним кроком стане здійснення стиковки секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії», — йдеться у повідомленні.

«Потім будуть проведені пусконалагоджувальні роботи по другій нитці, щоб ввести газопровід в експлуатацію до завершення поточного року», — додали у компанії.

За словами міністра закордонних справ РФ, газопровід «Північний потік-2″ добудують в найближчі дні.

«Він добудований буде через кілька днів, працювати почне», — цитує Лаврова «Интерфакс».