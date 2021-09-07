Укртрансгаз протягом серпня 2021 року поповнив запаси газу у ПСГ на 1 млрд куб. м

Оператор газосховищ України – Укртрансгаз – протягом серпня 2021 року поповнив запаси природного газу у ПСГ на 1 млрд куб. м.

Про це повідомила пресслужба Укртрансгаз.

Станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ становить понад 18 млрд куб. м.

Планується досягти рівня наповнення ПСГ у понад 19 млрд куб. м. Станом на 1 вересня 2021 року іноземні замовники послуг зберігають у режимі «митний склад» 3,3 млрд куб. м газу. Це на 58 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З них у «short haul» режимі накопичено 2,6 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі «митний склад» 0,9 млрд куб. м, що у 1,4 раза менше ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,7 млрд куб. м.

«Поточна ситуація на газовому ринку кардинально відрізняється від минулорічної, але ми продовжуємо рухатися до прогнозованого значення наповнення українських сховищ. Так, до початку опалювального сезону в ПСГ буде закачано понад 19 млрд куб. м газу. Цього вистачить, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Та стосовно цього можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або й надалі залишаються у ПСГ», – зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

«Термінал» писав, Укртрансгаз інвестує близько 900 млн грн в реконструкцію найбільшого ПСГ в Європі.