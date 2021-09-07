В Росії не хочуть бачити нафту за ціною $100 за барель

Главі російського «Лукойлу» Вагіту Алекперову не хотілося б бачити зростання цін на нафту вище 100 доларів за барель, оскільки це, на його думку, може призвести до «обвалення» ринку.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті «КоммepcaнтЪ».

«Не хотілося б знову бачити ціни на нафту вище 100 доларів за барель, оскільки це може стимулювати інвестиції в низькорентабельні малоефективні проекти і потім знову привести до того, що ми вже проходили, – обвалення ринку», – сказав Алекперов.

Глава «Лукойлу» також додав, що вартість нафти в 65-75 доларів за барель є комфортною для споживачів, і країни-учасниці ОПЕК+ націлені на її збереження за рахунок регулювання обсягів видобутку.

Читайте в «Терміналі», світові ціни на нафту торгуються з млявою і різноспрямованою динамікою по різних марках після рішення про зниження Saudi Aramco цін на цю сировину.

