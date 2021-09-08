2021-09-08: Нафта слабо дорожчає на наслідки урагану «Іда»

Світові ціни на нафту в середу вранці символічно ростуть — головним чином американська марка WTI — після зниження торговим днем ​​раніше, в той час як експерти оцінюють швидкість відновлення нафтовидобутку в Мексиканській затоці після урагану «Іда».

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 8.06 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,03%, до 71,71 долара за барель, жовтневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,22%, до 68,5 долара за барель.

За словами аналітиків Commerzbank, які наводить газета Wall Street Journal, ринок, ймовірно, зосередить увагу на швидкості відновлення видобутку нафти в США, в Мексиканській затоці, після урагану «Іда».

Цей ураган в кінці серпня, обрушився на південний штат Луїзіана, перетнув країну, викликавши рясні опади і підтоплення на східному узбережжі США, і призвів до перебоїв у поставках «чорного золота».

Через п’ять днів після урагану більше 90% видобутку все ще була зупинена, і «це означає, що на ринку все ще не вистачає близько 1,7 мільйона барелів сирої нафти в день», додали експерти Commerzbank.