Ціни на газ у Європі побили новий рекорд

Ціна газу на ф’ючерсному ринку Європи знову досягла максимуму, перевищивши 670 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Вартість жовтневого ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного Європейського хаба, на початку торгової сесії становила 661,6 долара за тисячу кубометрів, протягом дня коригувалася до 649,1 долара, а в 13.12 за Києвом досягла 672,3 долара, побивши черговий рекорд.

Головна причина високих цін полягає в низькому запасі газу в європейських газосховищах через холодну зиму рік тому і спекотне літо, пояснював РІА Новини директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко. Це накладається, судячи з непрямих ознак, на небажання Газпрому сильно збільшувати закачування газу в сховища або збільшувати продажі на спотовому ринку напередодні запуску «Північного потоку 2″, також зазначав він.

Раніше Термінал писав, що Газпром не забронював додаткові транзитні потужності ГТС України на вересень.