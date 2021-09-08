Ціни на газ у Європі побили новий рекорд

Обновлено: Сентябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Ціни на газ у Європі побили новий рекорд

Ціна газу на ф’ючерсному ринку Європи знову досягла максимуму, перевищивши 670 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Вартість жовтневого ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного Європейського хаба, на початку торгової сесії становила 661,6 долара за тисячу кубометрів, протягом дня коригувалася до 649,1 долара, а в 13.12 за Києвом досягла 672,3 долара, побивши черговий рекорд.

Головна причина високих цін полягає в низькому запасі газу в європейських газосховищах через холодну зиму рік тому і спекотне літо, пояснював РІА Новини директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко. Це накладається, судячи з непрямих ознак, на небажання Газпрому сильно збільшувати закачування газу в сховища або збільшувати продажі на спотовому ринку напередодні запуску «Північного потоку 2″, також зазначав він.

Раніше Термінал писав, що Газпром не забронював додаткові транзитні потужності ГТС України на вересень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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