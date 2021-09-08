Імпорт газу з Європи досяг рекордного обсягу — ОГТСУ

Обновлено: Сентябрь 08, 2021. Тэги: , , ,

Імпорт газу з Європи досяг рекордного обсягу — ОГТСУ

У серпні обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 567 млн м3 – це найбільший показник у 2021 році.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Eкспорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи в серпні склав понад 76 млн м3. Всього у поточному році було імпортовано 1,7 млрд м3 газу, експорт та реекспорт склав 886 млн м3.

Порівняно з липнем 2021 року імпорт газу у серпні збільшився на 68 млн м3. Переважно завдяки надходженням з Польщі, які збільшилися майже у п’ять разів (у липні – 7 млн м3, у серпні – приблизно 35 млн м3). Втім, основним напрямком імпорту газу залишається Угорщина – 87% від усього обсягу. Щодо експорту газу, включно з реекспортом, то порівняно з липнем цей показник збільшився на 22 млн м3, за рахунок поставок газу до Угорщини.

Також у серпні було здійснено тестову поставку газу Трансбалканським газовим коридором. Так, з Румунії в серпні було імпортовано 2,272 тис м3 газу. Наразі тестування цього напрямку триває.

Нагадаємо, Оператор ГТС України в серпні 2020 року на замовлення своїх клієнтів вперше здійснив реверсне транспортування газу Трансбалканським газовим коридором – з Греції через ГТС Болгарії та Румунії в Україну, що продемонструвало технічну здатність цього маршруту, а відтак його перспективність.

«Термінал» писав, витікання газу з обладнання ГТС зменшилося на 21% у порівнянні з І півріччям 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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