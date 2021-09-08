Польща сподівається на стабільні поставки газу без контракту з Газпромом

Обновлено: Сентябрь 08, 2021. Тэги: , , ,

Польща сподівається на стабільні поставки газу без контракту з Газпромом

Польща розраховує на стабільні поставки природного газу після закінчення контракту з Газпромом, заявив голова правління польського нафтогазового концерну PGNiG Павло Маєвський в ході міжнародного економічного форуму в польському Карпачі.

Передає Прайм.

Польща в даний час купує в Росії до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Контракт закінчується в 2022 році, і польська влада неодноразово заявляла, що не буде його продовжувати.

«Поставки природного газу на польський ринок після закінчення контракту з Газпромом будуть стабільними», — сказав Маєвський.

За його словами, видобуток газу на території Польщі в останні роки залишається також стабільним і становить близько 4 мільярдів кубометрів на рік. Крім того, в майбутньому році планується закінчення будівництва газопроводу Baltic Pipe, по якому з норвезького шельфу в Польщу можна буде поставляти до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Також Маєвський нагадав, що американська Venture Global постачатиме до Польщі 5,5 мільйона тонн скрапленого газу протягом 20 років.

Раніше він заявляв, що Польща готується до збільшення попиту на газ на 50% в перспективі 10 років. Минулого року країна імпортувала в цілому 14,79 мільярда кубометрів газу.

Читайте в Терміналі: Після 2022 року Польща значно скоротить закупівлю російського газу – глава PGNiG.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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