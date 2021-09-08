Польща сподівається на стабільні поставки газу без контракту з Газпромом

Польща розраховує на стабільні поставки природного газу після закінчення контракту з Газпромом, заявив голова правління польського нафтогазового концерну PGNiG Павло Маєвський в ході міжнародного економічного форуму в польському Карпачі.

Передає Прайм.

Польща в даний час купує в Росії до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Контракт закінчується в 2022 році, і польська влада неодноразово заявляла, що не буде його продовжувати.

«Поставки природного газу на польський ринок після закінчення контракту з Газпромом будуть стабільними», — сказав Маєвський.

За його словами, видобуток газу на території Польщі в останні роки залишається також стабільним і становить близько 4 мільярдів кубометрів на рік. Крім того, в майбутньому році планується закінчення будівництва газопроводу Baltic Pipe, по якому з норвезького шельфу в Польщу можна буде поставляти до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Також Маєвський нагадав, що американська Venture Global постачатиме до Польщі 5,5 мільйона тонн скрапленого газу протягом 20 років.

Раніше він заявляв, що Польща готується до збільшення попиту на газ на 50% в перспективі 10 років. Минулого року країна імпортувала в цілому 14,79 мільярда кубометрів газу.

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