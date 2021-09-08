Сертифікація «ПП-2″ триватиме до десяти місяців — Deutsche Welle

Будівництво «Північного потоку-2″ майже завершено: 6 вересня компанія Nord Stream 2 AG, яка займається його спорудженням, заявила про зварення останньої труби. Наступним кроком стане з’єднання секцій труби, які йдуть від берега Німеччини та з вод Данії.

Для сертифікації «Північного потоку-2″ компанії-оператору доведеться виконувати цілу низку вимог, а сам процес триватиме до десяти місяців. Про це пише видання Deutsche Welle, яке аналізувало європейське та німецьке законодавство з цього питання.

«До «Північного потоку-2″ застосовується дещо складніша та триваліша процедура сертифікації, адже він перебуває у власності за межами ЄС: Nord Stream 2 AG зареєстрована у Швейцарії, а «Газпром» є російською компанією», — йдеться у статті.

Зазначається, що Міністерство економіки та енергетики ФРН повинно провести оцінку, чи не становитиме це загрозу безпеці постачання газу до Німеччини та Євросоюзу. Міністерство повинне також запитати думку Єврокомісії, чи не виникне такої небезпеки.

«На запитання DW, чи розпочало німецьке міністерство проведення такої оцінки, у його пресслужбі заявили, що не можуть коментувати, оскільки процес сертифікації триває», — йдеться в повідомленні.

Водночас Deutsche Welle спростовує твердження міністерства про початок сертифікації.

«Слід зауважити, що ця процедура поки не почалася. Для обробки заявки на сертифікацію діє строк у чотири місяці. Він почнеться, коли документи надійдуть у повному обсязі, чого поки не сталося», — повідомляє видання з посиланням на речника Федерального агентства з мереж Німеччини.

Подачі документів передуватиме процедура анбандлінгу.

«Ідеться про правило, за яким компанія, котра газ добуває чи постачає, не може його транспортувати. Завдяки цій умові на газовому ринку, схильному за своєю природою до монополізації, у ЄС створюють вільну конкуренцію. Однак ця норма тривалий час не діяла для «труб» з третіх країн — на них ЄС поширив свої суворі газові правила лише у 2019 році. Якою б не була модель анбандлінгу, оператору «Північного потоку-2″ доведеться виконувати цілу низку вимог, метою яких буде забезпечити його незалежність від «Газпрому»», — йдеться у статті.

У Nord Stream 2 AG не відповіли на запитання DW, чи вважає компанія, що завершила анбандлінг і за якою моделлю, пояснивши, що не коментують хід проваджень, які тривають

Після початку процедури сертифікації у німецького регулятора буде чотири місяці на підготовку проєкту рішення. Після цього проєкт передадуть Єврокомісії на вивчення. Брюссельські чиновники матимуть два місяці на підготовку своєї оцінки.

Крім стандартних двох місяців, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй потрібна додаткова інформація. І після того, як Федеральне агентство з мереж отримає думку з Брюсселя, воно матиме ще два місяці на винесення остаточного рішення.

«Таким чином, максимальна тривалість сертифікації становить вісім-десять місяців, і цей відлік почнеться лише після того, як Nord Stream 2 AG подасть всі необхідні документи. Коли це станеться — поки невідомо», — наголошується в публікації.

Також, для введення газопроводу в експлуатацію йому потрібно пройти ще технічну сертифікацію. Вона має встановити, чи відповідає трубопровід усім технічним вимогам і проєктній документації. Проводять цю сертифікацію незалежні виконавці, яких призначає Гірниче управління німецького міста Штральзунд. І саме воно виносить остаточне рішення про дозвіл на введення в експлуатацію.

«У цьому питанні «Північний потік-2″ також спіткали проблеми. Через загрозу санкцій з боку США наприкінці минулого року норвезька компанія DNV-GL, яка готувала технічну сертифікацію, припинила співпрацю з Nord Stream 2 AG. Чи знайшли їй заміну? У доньці «Газпрома» на це запитання DW також не відповіли. Утім, у липні німецьке видання Handelsblatt писало, що Nord Stream 2 AG залучила інженерів та інших спеціалістів, які працювали на DNV-GL», — йдеться в публікації.

Як наголошує DW, така тривалість має важливе значення у кількох аспектах.

«Для України кожен день затримки — це транзит більших обсягів російського газу та фінансові надходження від цього. Крім того, після виборів до Бундестагу 26 вересня у Німеччині, найімовірніше, буде сформована коаліція, відмінна від теперішньої. Новий уряд і новий міністр енергетики можуть мати не такий погляд на «Північний потік-2″, як нинішня влада», — зазначає видання.

Нагадаємо, 6 вересня компанія Nord Stream 2 AG, яка займається спорудженням «Північного потоку-2″, заявила про зварення останньої труби. Наступним кроком стане з’єднання секцій труби, які йдуть від берега Німеччини та з вод Данії.