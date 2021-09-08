Україна зацікавлена в транзиті азербайджанської нафти нафтопроводом Дружба

Україна зацікавлена ​​в поставках легкої азербайджанської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» до країн Центральної та Східної Європи.

Про це пише видання Trend.

«Зараз основні цільові європейські споживачі роблять кроки з диверсифікації поставок нафти на свої підприємства, що істотно загострює конкуренцію на ринку послуг з транспортування сировини. З огляду на його кон’юнктуру, АТ» Укртранснафта «продовжує переговорний процес з усіма потенційними учасниками проекту з організації транспортування легкої нафти з Каспійського регіону на ринок ЄС з використанням нафтопровідних систем Одеса — Броди і «Дружба».

Українська нафтотранспортна система має достатні технічні можливості для забезпечення транспортування до двох мільйонів тонн легкої нафти на рік нафтопроводом «Дружба». При виділенні одній з двох ниток українського ділянки нафтопроводу «Дружба» виключно для транспортування легкої нафти технічні можливості системи дозволяють забезпечити прокачку в даному напрямку п’яти мільйонів тонн сировини на рік «, — сказали у відомстві.

Як відзначили в українському Міненерго, в рамках проекту проведено зустрічі з основними зацікавленими сторонами, підписані протоколи про наміри з Державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR), яка є потенційним постачальником нафтового ресурсу, а також з чеськими АТ МЕРО ЧР і Unipetrol.

«У рамках спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва Азербайджан — Україна боку неодноразово підтверджували свою зацікавленість в реалізації проекту. Його ключовою відмінністю є відсутність необхідності в будівництві нових нафтопроводів. Він передбачає використання вже існуючої нафтотранспортної інфраструктури і вільних транзитних потужностей по даному маршруту», — відзначили у відомстві.

«Термінал» писав, Україна і Азербайджан домовилися про спільну реалізацію інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі.

