Україна зацікавлена в транзиті азербайджанської нафти нафтопроводом Дружба

Обновлено: Сентябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Україна зацікавлена в транзиті азербайджанської нафти нафтопроводом Дружба

Україна зацікавлена ​​в поставках легкої азербайджанської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» до країн Центральної та Східної Європи.

Про це  пише видання  Trend.

«Зараз основні цільові європейські споживачі роблять кроки з диверсифікації поставок нафти на свої підприємства, що істотно загострює конкуренцію на ринку послуг з транспортування сировини. З огляду на його кон’юнктуру, АТ» Укртранснафта «продовжує переговорний процес з усіма потенційними учасниками проекту з організації транспортування легкої нафти з Каспійського регіону на ринок ЄС з використанням нафтопровідних систем Одеса — Броди і «Дружба».

Українська нафтотранспортна система має достатні технічні можливості для забезпечення транспортування до двох мільйонів тонн легкої нафти на рік нафтопроводом «Дружба». При виділенні одній з двох ниток українського ділянки нафтопроводу «Дружба» виключно для транспортування легкої нафти технічні можливості системи дозволяють забезпечити прокачку в даному напрямку п’яти мільйонів тонн сировини на рік «, — сказали у відомстві.

Як відзначили в українському Міненерго, в рамках проекту проведено зустрічі з основними зацікавленими сторонами, підписані протоколи про наміри з Державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR), яка є потенційним постачальником нафтового ресурсу, а також з чеськими АТ МЕРО ЧР і Unipetrol.

«У рамках спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва Азербайджан — Україна боку неодноразово підтверджували свою зацікавленість в реалізації проекту. Його ключовою відмінністю є відсутність необхідності в будівництві нових нафтопроводів. Він передбачає використання вже існуючої нафтотранспортної інфраструктури і вільних транзитних потужностей по даному маршруту», — відзначили у відомстві.

«Термінал» писав, Україна  і Азербайджан домовилися про спільну реалізацію інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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