Укренерго: Синхронна робота енергосистем України й Європи технічно можлива

Попередні дослідження НЕК «Укренерго» підтвердили технічну можливість синхронного режиму роботи української й європейської енергосистем.



Про це йдеться в повідомленні Міненерго за результатами наради з питання підготовки до синхронізації з ENTSO-E.

«»Укренерго» представило попередні результати досліджень, проведені Консорціумом операторів системи передачі ENTSO-E щодо статичної та динамічної стійкості ОЕС України та можливості її об’єднання з енергосистемою континентальної Європи. Попередні результати дають підстави говорити, що українська енергосистема буде готова до проходження ізольованого режиму у 2022 році», — йдеться в повідомленні.

Очікується, що остаточні результати звіту будуть презентовані в жовтні 2021 року.

Ведеться підготовка повного переліку генеруючого обладнання, яке буде задіяне під час роботи в ізольованому режимі.

«Має бути підготовано повний перелік генеруючого обладнання електростанцій, яке буде або може бути задіяне під час роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Такий документ необхідний, щоб всі учасники процесу розуміли свою роль під час проходження, могли завчасно підготуватися і забезпечити успішне виконання відповідних завдань», — наголосив у ході наради перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.