ЄС випустить «зелені» облігації обсягом EUR250 млрд

Обновлено: Сентябрь 08, 2021. Тэги: ,

ЄС випустить «зелені» облігації обсягом EUR250 млрд

Європейська комісія планує в жовтні провести першу емісію «зелених» облігацій, обсяг яких в цілому досягне EUR250 млрд.

Про це передає Green Deal.

«Намір ЄС випустити» зелені «облігації в розмірі EUR250 млрд до кінця 2026 року зробить нас найбільшим емітентом» зелених «облігацій в світі. Це також висловлює нашу прихильність стійкості і ставить стійке фінансування на чільне місце зусиль ЄС з відновлення (від наслідків пандемії COVID- 19 — ІФ) «, — заявив комісар ЄС з питань бюджету Йоханнес Хан, слова якого наводяться в офіційному прес-релізі.

Згідно з повідомленням, у вівторок в Брюсселі схвалили механізм функціонування «зелених» облігацій. Він повинен гарантувати, що залучені кошти будуть спрямовані на «зелені» проекти, і Єврокомісія звітуватиме про їх вплив на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, в липні Єврокомісія презентувала стратегію сталого фінансування для боротьби зі зміною клімату, Європейський стандарт «зелених» облігацій, а також прийняла делегований регламент щодо розкриття фінансовими і нефінансовими компаніями інформації про ступінь стійкості їх діяльності.

«Термінал» писав, Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з представниками асоціацій, що об’єднують інвесторів та виробників «зеленої» електроенергії.

 

Автор:

(Всего статей: 18874)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: