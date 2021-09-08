ЄС випустить «зелені» облігації обсягом EUR250 млрд

Європейська комісія планує в жовтні провести першу емісію «зелених» облігацій, обсяг яких в цілому досягне EUR250 млрд.

Про це передає Green Deal.

«Намір ЄС випустити» зелені «облігації в розмірі EUR250 млрд до кінця 2026 року зробить нас найбільшим емітентом» зелених «облігацій в світі. Це також висловлює нашу прихильність стійкості і ставить стійке фінансування на чільне місце зусиль ЄС з відновлення (від наслідків пандемії COVID- 19 — ІФ) «, — заявив комісар ЄС з питань бюджету Йоханнес Хан, слова якого наводяться в офіційному прес-релізі.

Згідно з повідомленням, у вівторок в Брюсселі схвалили механізм функціонування «зелених» облігацій. Він повинен гарантувати, що залучені кошти будуть спрямовані на «зелені» проекти, і Єврокомісія звітуватиме про їх вплив на навколишнє середовище.

Як повідомлялося, в липні Єврокомісія презентувала стратегію сталого фінансування для боротьби зі зміною клімату, Європейський стандарт «зелених» облігацій, а також прийняла делегований регламент щодо розкриття фінансовими і нефінансовими компаніями інформації про ступінь стійкості їх діяльності.

«Термінал» писав, Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з представниками асоціацій, що об’єднують інвесторів та виробників «зеленої» електроенергії.