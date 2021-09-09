09 вересня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 09 вересня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 28.83 грн / л, бензину А-95 євро — не змінилася і становить 30.43 грн / л. Дизельне паливо євро не змінилося в ціні, яка складає 28.69 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 09 вересня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 17.05 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.83
|24.50
|-0.02
|-0.10
|Бензин А-95 євро
|30.43
|26.00
|0.00
|0.09
|Дизельне пальне євро
|28.69
|23.49
|-0.00
|0.32
|Зріджений газ
|17.05
|11.15
|0.02
|0.10
Довідково:
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