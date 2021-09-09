09 вересня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , , , , , , , , ,

09 вересня роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 09 вересня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 28.83 грн / л, бензину А-95 євро — не змінилася і становить 30.43 грн / л. Дизельне паливо євро не змінилося в ціні, яка складає 28.69 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 09 вересня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 17.05 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 56,0%.

Вид пального серед., грн/л мін., грн/л доба, % тиждень, %
Бензин А-92 євро 28.83 24.50 -0.02 -0.10
Бензин А-95 євро 30.43 26.00 0.00 0.09
Дизельне пальне євро 28.69 23.49 -0.00 0.32
Зріджений газ 17.05 11.15 0.02 0.10

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.

Тел.: +38 (050) 331-7769

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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