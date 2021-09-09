9 вересня дрібний опт зріс на 4 коп

9 вересня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.15 % (4 коп/л) до 26.93 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася 0.15% (4 коп/л) до 27.80 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло на 0.18% (4 коп/л) до 23.96 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.93
|0.15
|0.76
|-1.33
|Бензин А-95 євро
|27.80
|0.15
|0.52
|-1.64
|Дизельне пальне євро
|23.96
|0.18
|1.61
|-3.36
Довідково:
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