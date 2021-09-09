«Белнефтехим» тимчасово призупинив прокачування нафти в напрямку Словаччини та Угорщини

«Белнефтехим» призупинив прокачування нафти по МН «Дружба» до 13 вересня в напрямку Словаччини та Угорщини через прийом нафти по трубопроводу Одеса-Броди. Про це повідомив офіційний представник «Транснефти» Ігор Дьомін.

Інформує БЕЛТА.

«До 13 вересня «Белнефтехим» зупинив прокачування по магістральному нафтопроводу «Дружба» в напрямку на Будковиці і Фенешлітці, запустивши її в реверс через прийом партії нафти по нафтопроводу Одеса-Броди на територію Білорусі», — цитує Ігоря Дьоміна ТАСС.

У «Белнефтехиме» прокоментували дану інформацію. «Ніякої екстреності немає. Все штатно і погоджено в рамках плану графіка прокачування нафти, без шкоди для прокачування необхідних обсягів в напрямку Угорщини. Тим більше відзначається навіть профіцит технічних можливостей, що при необхідності дозволяє збільшити обсяги прокачування при бажанні партнерів», — заявили в концерні. У «Белнефтехиме» також уточнили, що по нафтопроводу Одеса — Броди приймається нафта в рамках довгострокових контрактів з азербайджанськими партнерами.

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