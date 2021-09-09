Ціна газу в Європі знову оновила максимум

Ціна газу на ф’ючерсному ринку Європи знову оновила рекорд, перевищивши 685 доларів за тисячу кубічних метрів, випливає з даних торгів.
Передає Прайм.
Вартість жовтневого ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на початку торгів становила 679 доларів за тисячу кубометрів, протягом дня коригувалася до 669,4 долара, а пізніше досягла 688,8 долара за тисячу кубометрів, побивши черговий рекорд.
Раніше Термінал писав, що Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації.