ДТЕК планує отримати вже цього тижня першу партію вугілля з Казахстану

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК планує отримати вже цього тижня першу партію вугілля з Казахстану

Генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв під час панельної дискусії Energy Club «Чи встигне Україна вчасно підготувати галузь енергетики до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року?» повідомив, що вже цього тижня в Україну має надійти перша поставка вугілля з Казахстану, обсягом близько 4 тис. тонн.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Станом на 7 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» склали 623 тис. тонн.

«Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку було і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт з Польщі, США та Казахстану», – заявив він.

Читайте в «Терміналі», ПАТ «Центренерго» планує отримати від державних банків кредит на суму близько 1 млрд грн на комерційних умовах для закупівлі вугілля, щоб уникнути його дефіциту в опалювальний період.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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