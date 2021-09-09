ДТЕК планує отримати вже цього тижня першу партію вугілля з Казахстану

Генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв під час панельної дискусії Energy Club «Чи встигне Україна вчасно підготувати галузь енергетики до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року?» повідомив, що вже цього тижня в Україну має надійти перша поставка вугілля з Казахстану, обсягом близько 4 тис. тонн.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Станом на 7 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» склали 623 тис. тонн.

«Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку було і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт з Польщі, США та Казахстану», – заявив він.

Читайте в «Терміналі», ПАТ «Центренерго» планує отримати від державних банків кредит на суму близько 1 млрд грн на комерційних умовах для закупівлі вугілля, щоб уникнути його дефіциту в опалювальний період.

