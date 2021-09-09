Нафта торгується без жодної динаміки

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , , , , , , ,

Нафта торгується без жодної динаміки

Світові ціни на нафту в четвер вранці торгуються без єдиної динаміки в основних марках після публікації даних про її запасах, інвестори також зберігають побоювання з приводу нового коронавируса.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.50 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,23%, до 72,77 долара за барель, жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,12%, до 69,22 долара за барель.

У четвер вранці нафтові інвестори оцінюють ряд неоднозначних факторів. Так, за даними Американського інституту нафти (API) запаси нафти за тиждень по 3 вересня скоротилися в США на 2,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження на 3,8 мільйона барелів.

Дані міненерго про запаси нафти в країні будуть опубліковані пізніше в четвер.

Тим часом, за даними аналітиків Commonwealth Bank, які наводить газета Wall Street Journal, відновлення світового попиту на нафту стикається з проблемами через зростаючого числа випадків захворювання ковідом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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