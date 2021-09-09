Нафта торгується без жодної динаміки

Світові ціни на нафту в четвер вранці торгуються без єдиної динаміки в основних марках після публікації даних про її запасах, інвестори також зберігають побоювання з приводу нового коронавируса.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.50 мск ціна листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,23%, до 72,77 долара за барель, жовтневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,12%, до 69,22 долара за барель.

У четвер вранці нафтові інвестори оцінюють ряд неоднозначних факторів. Так, за даними Американського інституту нафти (API) запаси нафти за тиждень по 3 вересня скоротилися в США на 2,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження на 3,8 мільйона барелів.

Дані міненерго про запаси нафти в країні будуть опубліковані пізніше в четвер.

Тим часом, за даними аналітиків Commonwealth Bank, які наводить газета Wall Street Journal, відновлення світового попиту на нафту стикається з проблемами через зростаючого числа випадків захворювання ковідом.