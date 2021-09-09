Названо останню перешкоду для «Північного потоку-2″

Названо останню перешкоду на шляху до реалізації проекту «Північний потік-2″.

Про це пише Прайм із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Зміна керівництва в Берліні, тиск Брюсселя і позов «Німецької екологічної організації» — головні перепони, які можуть торпедувати проект, заявили колумністи.

«Якщо федеральний уряд відвернеться від» Північного потоку-2 «, то Європейській Комісії можна буде не боятися конфлікту з Німеччиною, і вона зможе схилитися до того, щоб наполягти на виконанні вимог Газової директиви до Газпрому в повному обсязі», — сказано в публікації.

Після того, як Ангела Меркель залишить посаду канцлера Німеччини, Вашингтон отримає можливість ввести санкції проти російського газопроводу, вважає видання.

Крім того, позиція нової німецької влади до «Північного потоку-2″ може змінитися, що впливатиме на рішення суду за позовом «Німецької екологічної організації», яка вимагає анулювати дозволи на експлуатацію проєкту.

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