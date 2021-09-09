Названо останню перешкоду для «Північного потоку-2″

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: ,

Названо останню перешкоду для «Північного потоку-2″

Названо останню перешкоду на шляху до реалізації проекту «Північний потік-2″.

Про це пише Прайм із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Зміна керівництва в Берліні, тиск Брюсселя і позов «Німецької екологічної організації» — головні перепони, які можуть торпедувати проект, заявили колумністи.

«Якщо федеральний уряд відвернеться від» Північного потоку-2 «, то Європейській Комісії можна буде не боятися конфлікту з Німеччиною, і вона зможе схилитися до того, щоб наполягти на виконанні вимог Газової директиви до Газпрому в повному обсязі», — сказано в публікації.

Після того, як Ангела Меркель залишить посаду канцлера Німеччини,  Вашингтон отримає можливість ввести санкції проти російського газопроводу, вважає видання.

Крім того, позиція нової німецької влади до «Північного потоку-2″ може змінитися, що впливатиме на рішення суду за позовом «Німецької  екологічної організації», яка вимагає анулювати дозволи на експлуатацію проєкту.

Читайте в «Терміналі» також, сертифікація «ПП-2″ триватиме до десяти місяців — Deutsche Welle.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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