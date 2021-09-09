Після крутого злету 7 вересня ціни на метан тримаються нової позначки в 22 грн

Ціни на метан на АГНКС для автотранспорту зросли за добу 7 вересня більше, ніж на 3 грн.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, 6 вересня метан продавався за ціною 18,48 грн/м3. Упродовж майже всього серпня ціна на метан була на рівні 18,76 грн/м3. До того ж у перший тиждень осені з 1 до 6 вересня ціни незначно знизилися до рівня 18,48 грн/м3, цінове зниження за цей період склало 0,28 грн.

7 вересня на заправках АГНКС спостерігалося різке зростання ціни на метан. Цього дня автовласники могли заправитися за ціною 22,03 грн/м3. Зростання ціни за добу склало 3,55 грн/л, або 19,2% від попередньої ціни. Зростання ціни за місяць склало 3,25 грн, або 17,3%.

Упродовж останніх днів ціни на АГНКС залишалися на рівні 22,03 грн/м3.

Як пояснили у пресслужбі Нафтогазу, чергове зростання ціни пов’язане з ростом закупівельної вартості природного газу на біржах. Станом на вересень місяць закупівельна вартість енергоресурсу встановила новий історичний максимум та досягла розміру 18,00 грн за 1 м3. З 02.09.2021 ціна на CNG в мережі ДП «Укравтогаз» становить 25,56 грн за 1 м3.

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