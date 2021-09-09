Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24″ сказала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

За її словами, газовий шантаж з боку Росії Німеччина почала відчувати вже зараз.

«Ситуація дуже складна і геополітично, і економічно, тому що зараз на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу і насамперед Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен якийсь час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати», — сказала Зеркаль.

За даними експертки, «в планах Росії — запустити газогін, не чекаючи цієї сертифікації».

«Про це та інше ми говорили в Вашингтоні, і наприкінці цього тижня продовжимо говорити в Києві. Оскільки до Києва приїжджає Амос Хохштайн, який є спеціальним посланником США, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі й розв’язання проблем, пов’язаних з імплементацією спільної домовленості, досягнутої між Байденом і Меркель», — сказала Зеркаль.

Радниця міністра сумнівається, що в разі використання газопроводу в якості геополітичної зброї ЄС вводитиме санкції.

«Це буде визначати президент Байден, у якого в руках є всі інструменти для застосування санкцій. Жодна законодавча зміна, яка була прийнята і дала можливість застосовувати санкції, не була скасована. Тобто інструментарій в руках США. Розраховувати на те, що Європейський Союз вводитиме якісь санкції, на мій погляд, не варто, тому що повинна бути спільна позиція 27 членів ЄС. Цього досягти дуже складно, знаючи, наприклад, відносини Угорщини та Росії, які недавно були реалізовані в контракті з «Газпромом» на 15 років на досить особливих умовах», — сказала Зеркаль.

«Термінал» писав, 6 вересня компанія Nord Stream 2 AG, яка займається спорудженням «Північного потоку-2″, заявила про зварення останньої труби. Наступним кроком стане з’єднання секцій труби, які йдуть від берега Німеччини та з вод Данії.