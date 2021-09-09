Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , ,

Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації

Росія спробує запустити газопровід «Північний потік-2″ ще до проходження сертифікації.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24″ сказала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

За її словами, газовий шантаж з боку Росії Німеччина почала відчувати вже зараз.

«Ситуація дуже складна і геополітично, і економічно, тому що зараз на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу і насамперед Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен якийсь час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати», — сказала Зеркаль.

За даними експертки, «в планах Росії — запустити газогін, не чекаючи цієї сертифікації».

«Про це та інше ми говорили в Вашингтоні, і наприкінці цього тижня продовжимо говорити в Києві. Оскільки до Києва приїжджає Амос Хохштайн, який є спеціальним посланником США, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі й розв’язання проблем, пов’язаних з імплементацією спільної домовленості, досягнутої між Байденом і Меркель», — сказала Зеркаль.

Радниця міністра сумнівається, що в разі використання газопроводу в якості геополітичної зброї ЄС вводитиме санкції.

«Це буде визначати президент Байден, у якого в руках є всі інструменти для застосування санкцій. Жодна законодавча зміна, яка була прийнята і дала можливість застосовувати санкції, не була скасована. Тобто інструментарій в руках США. Розраховувати на те, що Європейський Союз вводитиме якісь санкції, на мій погляд, не варто, тому що повинна бути спільна позиція 27 членів ЄС. Цього досягти дуже складно, знаючи, наприклад, відносини Угорщини та Росії, які недавно були реалізовані в контракті з «Газпромом» на 15 років на досить особливих умовах», — сказала Зеркаль.

«Термінал» писав, 6 вересня компанія Nord Stream 2 AG, яка займається спорудженням «Північного потоку-2″, заявила про зварення останньої труби. Наступним кроком стане з’єднання секцій труби, які йдуть від берега Німеччини та з вод Данії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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