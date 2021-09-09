Середньозважена ціна електроенергію на РДН в серпні виросла майже на 44%

Середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» в ОЕС України (без «Бурштинського острова») в серпні збільшилася в порівнянні з липнем 2021 року на 43,83% – до 2076,95 грн/МВт-год і на 60,04% в порівнянні з серпнем 2020 року.

Про це повідомило ДП «» в звіті про роботу РДН і внутрішньодобового ринку (ВСР) за серпень.

Згідно з оприлюдненими даними, за той же період аналогічний ціновий показник в «Бурштинському острові» в порівнянні з липнем 2021 року, практично не змінився і склав 1705,85 грн/МВт-год, що на 2,91% більше серпня 2020 року.

При цьому ціновий індекс базового навантаження (BASE) на РДН в ОЕС України в серпні зріс проти липня 2021 року на 52,51% – до 1958,64 грн/МВт-год, в той час як в «Бурштинському острові» аналогічне збільшення виявилося незначним – на 0,11%, до 1655,62 грн/МВт-год.

Аналогічні процеси відбуваються також на ВСР, середньозважена ціна на якому в ОЕС України зросла в серпні в порівнянні з липнем 2021 року на 70,35% – до 2984,13 грн/МВт-год (в «Бурштинському острові» на 22,63% – до 1851,95 грн/МВт-год).

Одним з ключових чинників серпневого цінового стрибка на РДН і ВСР в ОЕС України «Оператор ринку» називає рішення НКРЕКП про підвищення в торговельній зоні ОЕС України з 1 серпня 2021 року максимальних граничних price caps до 4000 грн/МВт-год в години максимального навантаження і до 2000 грн/МВт-год – в години мінімального.

НКРЕКП також встановила граничну мінімальну ціну е/е на ВСР на рівні 100,5% від ціни РДН на період до 1 жовтня 2021 року.

Крім того, регулятор доручив «Оператору ринку», починаючи з 8 серпня, не допускати до торгів на РДН і ВСР блокові заявки учасників ринку.

В цілому в серпні 2021 року в ОЕС України на РДН було акцептовано 2405,8 ГВт-год е/е, на ВСР – 184,6 ГВт-год. Відповідно, в «Бурштинському острові» аналогічні показники склали 309,7 ГВт-год і 1,2 ГВт-год.