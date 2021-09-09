Середньозважена ціна електроенергію на РДН в серпні виросла майже на 44%

Обновлено: Сентябрь 09, 2021. Тэги: , ,

Середньозважена ціна електроенергію на РДН в серпні виросла майже на 44%

Середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» в ОЕС України (без «Бурштинського острова») в серпні збільшилася в порівнянні з липнем 2021 року на 43,83% – до 2076,95 грн/МВт-год і на 60,04% в порівнянні з серпнем 2020 року.

Про це повідомило ДП «» в звіті про роботу РДН і внутрішньодобового ринку (ВСР) за серпень.

Згідно з оприлюдненими даними, за той же період аналогічний ціновий показник в «Бурштинському острові» в порівнянні з липнем 2021 року, практично не змінився і склав 1705,85 грн/МВт-год, що на 2,91% більше серпня 2020 року.

При цьому ціновий індекс базового навантаження (BASE) на РДН в ОЕС України в серпні зріс проти липня 2021 року на 52,51% – до 1958,64 грн/МВт-год, в той час як в «Бурштинському острові» аналогічне збільшення виявилося незначним – на 0,11%, до 1655,62 грн/МВт-год.

Аналогічні процеси відбуваються також на ВСР, середньозважена ціна на якому в ОЕС України зросла в серпні в порівнянні з липнем 2021 року на 70,35% – до 2984,13 грн/МВт-год (в «Бурштинському острові» на 22,63% – до 1851,95 грн/МВт-год).

Одним з ключових чинників серпневого цінового стрибка на РДН і ВСР в ОЕС України «Оператор ринку» називає рішення НКРЕКП про підвищення в торговельній зоні ОЕС України з 1 серпня 2021 року максимальних граничних price caps до 4000 грн/МВт-год в години максимального навантаження і до 2000 грн/МВт-год – в години мінімального.

НКРЕКП також встановила граничну мінімальну ціну е/е на ВСР на рівні 100,5% від ціни РДН на період до 1 жовтня 2021 року.

Крім того, регулятор доручив «Оператору ринку», починаючи з 8 серпня, не допускати до торгів на РДН і ВСР блокові заявки учасників ринку.

В цілому в серпні 2021 року в ОЕС України на РДН було акцептовано 2405,8 ГВт-год е/е, на ВСР – 184,6 ГВт-год. Відповідно, в «Бурштинському острові» аналогічні показники склали 309,7 ГВт-год і 1,2 ГВт-год.

Автор:

(Всего статей: 18887)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: