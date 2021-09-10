2021-09-10: Нафта дорожчає, але може зазнати втрат за підсумками тижня

Обновлено: Сентябрь 10, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-09-10: Нафта дорожчає, але може зазнати втрат за підсумками тижня

Нафтові ціни підвищуються  після зниження за підсумками попередньої сесії.
Про це пише «Investing.com».

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 мск становила $ 71,98 за барель, що на $ 0,53 (0,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,15 (1,6%) — до $ 71,45 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 68,61 за барель, що на $ 0,47 (0,69%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів зменшилася на $ 1,16 (1,7%) — до $ 68,14 за барель.

При цьому за тиждень ціна Brent може опуститися приблизно на 1%, WTI — більш ніж на 2%, пише Trading Economics.

Опубліковані напередодні дані міністерства енергетики США вказали на менш істотне, ніж очікувалося, зниження запасів нафти в країні.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,53 млн барелів — до 423,87 млн ​​барелів, повідомило відомство.

Запаси бензину знизилися на 7,22 млн барелів і склали 220 млн барелів, дистилятів — на 3,14 млн барелів, до 133,59 млн барелів.

Опитані S & P Global Platts аналітики в середньому прогнозували скорочення запасів нафти минулого тижня на 7,4 млн барелів, бензину — на 2,4 млн барелів і дистилятів — на 2 млн барелів.

Тим часом західні ЗМІ повідомили з посиланням на заяву Національного управління з продовольства і стратегічних резервів, що Китай вперше планує продавати нафту з держзапасів в рамках публічних аукціонів, що дозволить поліпшити становище, в якому опинилися місцеві НПЗ.

Цей крок дозволить «краще стабілізувати попит і пропозицію на внутрішньому ринку і ефективно гарантувати енергетичну безпеку країни», йдеться в повідомленні відомства. При цьому плановані до продажу обсяги нафти не уточнюються.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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