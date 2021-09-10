2021-09-10: Нафта дорожчає, але може зазнати втрат за підсумками тижня

Нафтові ціни підвищуються після зниження за підсумками попередньої сесії.

Про це пише «Investing.com».

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 мск становила $ 71,98 за барель, що на $ 0,53 (0,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,15 (1,6%) — до $ 71,45 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 68,61 за барель, що на $ 0,47 (0,69%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів зменшилася на $ 1,16 (1,7%) — до $ 68,14 за барель.

При цьому за тиждень ціна Brent може опуститися приблизно на 1%, WTI — більш ніж на 2%, пише Trading Economics.

Опубліковані напередодні дані міністерства енергетики США вказали на менш істотне, ніж очікувалося, зниження запасів нафти в країні.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,53 млн барелів — до 423,87 млн ​​барелів, повідомило відомство.

Запаси бензину знизилися на 7,22 млн барелів і склали 220 млн барелів, дистилятів — на 3,14 млн барелів, до 133,59 млн барелів.

Опитані S & P Global Platts аналітики в середньому прогнозували скорочення запасів нафти минулого тижня на 7,4 млн барелів, бензину — на 2,4 млн барелів і дистилятів — на 2 млн барелів.

Тим часом західні ЗМІ повідомили з посиланням на заяву Національного управління з продовольства і стратегічних резервів, що Китай вперше планує продавати нафту з держзапасів в рамках публічних аукціонів, що дозволить поліпшити становище, в якому опинилися місцеві НПЗ.

Цей крок дозволить «краще стабілізувати попит і пропозицію на внутрішньому ринку і ефективно гарантувати енергетичну безпеку країни», йдеться в повідомленні відомства. При цьому плановані до продажу обсяги нафти не уточнюються.