До грудня 2023 року Москва і Мінськ підпишуть документ про єдиний ринок газу

У 2022 році ціна на російський газ для Білорусії збережеться на нинішньому рівні, а вже до грудня 2023 року Москва і Мінськ підпишуть документ про єдиний ринок.

Про це пише видання НефтьКапитал.

Якою буде ціна га 2023 рік, до підписання документа, не уточнюється.

«За підсумками тривалих дискусій вдалося розробити взаємоприйнятні підходи по газовій тематиці. Ціна для Білорусі на російський природний газ на 2022 рік збережеться на рівні поточного року », — сказав російський президент.

У 2021 році ціна газу з Росії для Білорусі становить $ 128,5 за тис. куб. У 2020 році поставки газу становили 18,766 млрд куб. м, за 7 місяців 2021 року вони зросли на 10% — до 11,366 млрд куб. м.

«Крім того, передбачено укладення договору про об’єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії», — додав російський президент на прес-конференції.

Раніше «Термінал» писав, Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ.