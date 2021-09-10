До грудня 2023 року Москва і Мінськ підпишуть документ про єдиний ринок газу

Обновлено: Сентябрь 10, 2021. Тэги: , ,

До грудня 2023 року Москва і Мінськ підпишуть документ про єдиний ринок газу

У 2022 році ціна на російський газ для Білорусії збережеться на нинішньому рівні, а вже до  грудня 2023 року Москва і Мінськ підпишуть документ про єдиний ринок.

Про це пише видання НефтьКапитал.

Якою буде ціна га 2023 рік, до підписання документа, не уточнюється.

«За підсумками тривалих дискусій вдалося розробити взаємоприйнятні підходи по газовій тематиці. Ціна для Білорусі на російський природний газ на 2022 рік збережеться на рівні поточного року », — сказав російський президент.

У 2021 році ціна газу з Росії для Білорусі становить $ 128,5 за тис. куб. У 2020 році поставки газу становили 18,766 млрд куб. м, за 7 місяців 2021 року вони зросли на 10% — до 11,366 млрд куб. м.

«Крім того, передбачено укладення договору про об’єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії», — додав російський президент на прес-конференції.

Раніше «Термінал» писав, Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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